На Хмельнитчине возросло количество раненых в результате ракетных обстрелов (1)

Слово і Діло 2022.12.31 21:11

31 декабря 2022, 20:56 В Хмельницкой области в результате сегодняшнего обстрела пострадали семь человек, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом начальник Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщает в Телеграме. Отметим, что ранее сообщалось о четырех раненых в Хмельницкой области в результате обстрела. "Пострадали 7 гражданских лиц, 3 из них (мужчина и 2 женщины) в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.