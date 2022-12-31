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На Хмельнитчине возросло количество раненых в результате ракетных обстрелов

На Хмельнитчине возросло количество раненых в результате ракетных обстрелов (1)

Слово і Діло 2022.12.31 21:11
31 декабря 2022, 20:56 В Хмельницкой области в результате сегодняшнего обстрела пострадали семь человек, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом начальник Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщает в Телеграме. Отметим, что ранее сообщалось о четырех раненых в Хмельницкой области в результате обстрела. "Пострадали 7 гражданских лиц, 3 из них (мужчина и 2 женщины) в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, АТАКА, РАНЕНЫЙ, ТРЕВОГА, УДАР, Гамалий, Тимошенко, Украина, Россия, Киев
2023.01.01 (1)

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