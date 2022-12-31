В Киеве во время ракетного удара ранен японский журналист (2)

РБК-Україна 2022.12.31 15:31
Киев, Суббота 31 декабря 2022 15:18
Фото: в Печерском районе Киева ранен японский журналист (Виталий Носач, РБК-
Украина)
Автор: Константин Широкун
В результате массированного ракетного удара сегодня, 31 декабря, в Киеве
ранения получил журналист из Японии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия
Кличко.
"Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии.
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