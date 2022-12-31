В Киеве после атаки сменили движение поездов по красной линии метро (12)

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- 1 января 2023, 10:59 Движение метро Киева восстановили после находки обломка ракеты на путях : Українські національні новини 11:13
- На наземном участке метро Киева обнаружили, вероятно, обломок ракеты. Движение поездов ограничивали (ОБНОВЛЕНО) : Громадське телебачення 11:05
- В Киеве ограничили работу метро: на одной из станций обнаружили обломок ракеты : Фокус 11:04
- 1 января 2023, 10:35 Киев с водой и теплом несмотря на ночную атаку - КГВА : Українські національні новини 10:43
- Киев с водой и теплом несмотря на ночную атаку - КГВА : ПрессОрг24 10:43
- Киев: движение поездов "красной" линией метро осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной" : ПрессОрг24 10:42
- В Киеве закрыли несколько станций метро. Обнаружили обломки ракеты : Vesti.ua 10:13
- В Киеве после ночной атаки РФ обнаружили обломки на путях метро: движение поездов ограничили : Новое Время 09:31
- Движение поездов по красной ветке столичного метро осуществляется с изменениями : Укринформ 09:31
- В Киеве закрыты несколько станций метро: обнаружили обломки ракеты : Українська правда 09:10
- Обломки ракеты после ночной атаки РФ обнаружили на путях открытого участка метро в Киеве: что известно : ТСН.ua 09:01
- 1 января 2023, 08:40 Киев: движение поездов "красной" линией метро осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной" : Українські національні новини 08:43