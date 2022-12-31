В Киеве после атаки сменили движение поездов по красной линии метро (12)

РБК-Україна 2022.12.31 16:46

Киев, Суббота 31 декабря 2022 16:39 Фото: в Киеве после атаки сменили движение поездов по красной линии метро (Getty Images) Автор: Татьяна Степанова Движение поездов по красной линии киевского метрополитена осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram киевского городского главы Виталия Кличко. "Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме.