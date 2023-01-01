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Январь, 01 в 2:29 Без света в новогоднюю ночь: РФ атаковала критическую инфраструктуру в Херсоне

Январь, 01 в 2:29 Без света в новогоднюю ночь: РФ атаковала критическую инфраструктуру в Херсоне (15)

ICTV Факти 2023.01.01 02:36
Илья Нежигай, редактор ленты Фото: Pixabay Россия атаковала Херсон в ночь на 1 января, в результате чего город и населенные пункты поблизости остались без электроэнергии. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в своем Telegram канале. - В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон и населенные пункты, рядом с городом, без света.
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