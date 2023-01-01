Январь, 01 в 2:29 Без света в новогоднюю ночь: РФ атаковала критическую инфраструктуру в Херсоне (15)

- В новогоднюю ночь россияне оставили Херсон без света : РБК-Україна 02:46
- Оккупанты ночью обстреляли Херсон, часть города обесточена : ТСН.ua 02:46
- Оккупанты оставили Херсон и прилегающие населенные пункты без света в новогоднюю ночь : УНИАН 02:43
- Январь, 01 в 2:29 Без света в новогоднюю ночь: РФ атаковала критическую инфраструктуру в Херсоне : ICTV Факти 02:36
- В результате российских обстрелов Херсон остался без света в новогоднюю ночь : Новое Время 02:31
- В новогоднюю ночь оккупанты оставили Херсон без света - ОВА : Українська правда 02:09
- 1 января 2023, 01:36 В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон без света : Українські національні новини 01:43
- В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон без света : ПрессОрг24 01:43
- Оккупанты ударили по Херсону: город и пригороды остались на Новый год без света : ЛІГАБізнесІнформ 01:38
- российские захватчики оставили Херсон без света в новогоднюю ночь : MY.UA 01:38
- 01 января 2023 01:13 Херсон в новогоднюю ночь остался без света : Gazeta.ua 01:31
- российские захватчики оставили Херсон без света в новогоднюю ночь : Укринформ 01:16
- 00:54 01.01.2023 Херсон и пригород остались без электроснабжения в результате обстрела - ОВА : Интерфакс-Україна 01:15
- РФ оставила Херсон и окрестности без света, - ОВА : Еспресо TV 01:04
- В новогоднюю ночь российские оккупанты обстреляли Херсон и оставили город без света : Odessa Online 00:59