Еврокомиссия назвала председательство Швеции в ЕС "решающим" для поддержки Украины (17)

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- 19:19 01.01.2023 Зеленский поблагодарил Чехию за поддержку Украины на пути к членству ЕС и поприветствовал Швецию с началом председательства в совете ЕС : Интерфакс-Україна 20:00
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- Швеция на полгода возглавила Совет ЕС. Один из приоритетов работы - противодействие российской агрессии : Громадське телебачення 17:06
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- 1 января 2023, 09:35 Швеция начала председательство в Совете ЕС: среди приоритетов - поддержка Украины : Українські національні новини 09:43