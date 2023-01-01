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Еврокомиссия назвала председательство Швеции в ЕС "решающим" для поддержки Украины

Еврокомиссия назвала председательство Швеции в ЕС "решающим" для поддержки Украины (17)

Антикор.com.ua 2023.01.01 21:14
Сегодня, 1 декабря, Швеция приняла председательство в ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен оптимистично прокомментировала это событие. Об этом сообщается в ее заявлениях и в Twitter. "Швеция берет на себя председательство в Совете ЕС в решающее время", - заявила Фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что будет поддерживать Швецию, ведь ее председательство будет решающим в поддержке Украины в отношении войны, которую начала Россия.
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