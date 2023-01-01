Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН, - СМИ (12)

- 01.01.2023 в 14:11 Axios: Зеленский и Нетаньяху говорили об обмене ПВО на голосование Украины в ООН : InfoResist.org 14:15
- Зеленский и Нетаньяху обсуждали обмен голосования Украины в ООН на систему ПВО - Axios : УНИАН 14:13
- Переговоры Зеленского и Нетаньяху о ПВО и ООН зашли в тупик, - СМИ : DsNews 14:03
- Axios узнал детали телефонного разговора Нетаньяху и Зеленского: касаются голосования в ООН и военной помощи : ПрессОрг24 13:42
- ПВО в обмен на голосование Украины в ООН: СМИ выяснили детали переговоров Зеленского и Нетаньяху : Главред 13:35
- Зеленский предлагал Израилю поддержку в ООН в обмен на системы ПВО - СМИ : UA.News 13:26
- 1 января 2023, 12:59 Axios узнал детали телефонного разговора Нетаньяху и Зеленского: касаются голосования в ООН и военной помощи : Українські національні новини 13:13
- Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН, - СМИ : Еспресо TV 13:04
- Axios: Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН : Українська правда 12:40
- Axios: Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН : УП Європейська правда 12:04
- Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху. Он вышел не очень удачным - Axios : ЛІГАБізнесІнформ 10:38
- Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, в обмен президент требовал оружие для Украины - СМИ : Страна.ua 09:01