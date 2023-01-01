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Фокус: Украина

Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН, - СМИ (12)

Еспресо TV 2023.01.01 13:04
1 января, 2023 воскресенье 12:41 Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский якобы вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО Об этом сообщает американский Axios , ссылаясь на слова неназванных украинских и израильских чиновников. Стало известно, что Нетаньяху в телефонном разговоре с Зеленским в пятницу
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