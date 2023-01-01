Кличко встретил Новый год вместе с защитниками в Бахмуте (14)

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- 01 января 2023, 17:37 Кличко встретил Новый год в Бахмуте с украинскими защитниками: видео : Східний варіант 18:13
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- 01.01.23 16:51 Кличко встречал Новый год вместе с защитниками в Бахмуте по их приглашению. ФОТО : Цензор.Нет 17:02
- Кличко встретил Новый год в Бахмуте вместе с воинами : 24 канал 16:30
- Виталий Кличко: "Бойцы пригласили меня встретить Новый год с ними, шлем вам поздравления из Бахмута" : Tribuna.com Украина 14:19
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- Виталий Кличко встретил Новый год с защитниками Бахмута : Donbass.UA 08:22
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