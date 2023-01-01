Кличко встретил Новый год вместе с защитниками в Бахмуте (14)

РБК-Україна 2023.01.01 20:31

Воскресенье 01 января 2023 20:21 Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба) Автор: Артем Горовенко Мэр Киева Виталий Кличко приехал в Бахмут по приглашению военных и встречал Новый год вместе с ними. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Telegram. "Наши воины защищают украинцев днем и ночью, в будни и по праздникам, в дождь и снег.