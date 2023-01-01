Посольство США в Киеве под обстрелами определилось с "любимой цитатой 2022 года" (15)

ЛІГАБізнесІнформ 2023.01.01 16:08

01.01.2023, 15:53 Фото - Укрпошта Дипломаты посольства США во время обстрела Киева в новогоднюю ночь назвали "любимой цитатой 2022 года" фразу о "русском военном корабле" и сообщили об этом в Twitter посольства. "Дипломаты посольства США в Киеве вместе в подвале посреди ночи во время жестоких атак России на Украину провели опрос по поводу нашей любимой цитаты 2022 года.