В новогоднюю ночь ПВО уничтожила 45 Шахедов (12)

OstanniPodii.com 2023.01.01 09:01

1 / 1 / 2023 08:40 Павло Луцький Противовоздушная оборона в ночь с 31 декабря на 1 января сбила 45 запущенных россией иранских дронов-камикадзе. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed- 131/136". В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во