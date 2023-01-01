В новогоднюю ночь ПВО уничтожила 45 Шахедов (12)

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- В новогоднюю ночь ПВО сбила 45 российских шахедов : Українська правда 09:10
- 1 января, 08:39 В новогоднюю ночь ПВО сбила над Украиной 45 вражеских "шахедов" : Dumskaya.net 09:03
- "Испортить праздник украинцам не получилось": силы ПВО в новогоднюю ночь сбили 45 дронов-камикадзе : ТСН.ua 09:01
- В новогоднюю ночь ПВО уничтожила 45 Шахедов : OstanniPodii.com 09:01
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- 1 января 2023, 08:34 В новогоднюю ночь противовоздушной обороной уничтожены 45 "Шахедов" : Українські національні новини 08:43