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Все стабильно: в центре Москвы горит трехэтажный ресторан (видео) (15)

СтопКор 2023.01.01 11:20
Три этажа ресторана сделаны полностью из дерева, поэтому огонь мгновенно охватил все здание Ульяна Гаврилюк 1.01.2023 11:05 Пожар вспыхнул в ресторане "Тарас Бульба" на Садово-Самоточной улице, недалеко от станции метро "Цветной бульвар". Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на управление МЧС, площадь пожара изначально составляла 50 кв.
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