Все стабильно: в центре Москвы горит трехэтажный ресторан (видео) (15)

- Очень символично: в центре Москвы загорелся ресторан украинской кухни "Тарас Бульба", кадры с места пожара : Politeka 14:40
- В Москве загорелся ресторан Тарас Бульба : Bigmir)net Новини 14:38
- В Москве 1 января пылало: в городе возник пожар в ресторане "Тарас Бульба" (видео) : ТСН.ua 13:31
- В Москве с утра горит ресторан "Тарас Бульба" : Головне в Україні 13:05
- В центре Москвы в первый день нового года загорелся ресторан "Тарас Бульба" : Антикор.com.ua 12:13
- В центре Москвы ночью сгорел ресторан "Тарас Бульба" : ОстроВ 12:01
- Карма в действии: в Москве горит ресторан "Тарас Бульба", эвакуируют жителей домов рядом : 24 канал 12:00
- В центре москвы горит трехэтажный ресторан украинской кухни : Новини Live 11:57
- В центре Москвы вспыхнул ресторан "Тарас Бульба" : Главком 11:35
- 01.01.2023 11:09 В центре Москвы горит ресторан "Тарас Бульба" : ДонПресс 11:33
- Все стабильно: в центре Москвы горит трехэтажный ресторан (видео) : СтопКор 11:20
- В центре Москвы горит ресторан украинской кухни "Тарас Бульба". Жителей окрестных домов эвакуируют : Страна.ua 10:46
- В Москве горит ресторан "Тарас Бульба" : Преступности.нет 10:39
- В центре Москвы в первый день нового года загорелся ресторан "Тарас Бульба": все вокруг затянуло дымом. Видео : Obozrevatel 10:01