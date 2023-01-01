01.01.23 10:40 Посол Бринк об атаке дронами в новогоднюю ночь: Трусливо. Путин до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа (12)

Цензор.Нет 2023.01.01 11:32

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк назвала атаку российских оккупантов в новогоднюю ночь трусливой и заявила, что в Соединенных Штатах уверены в победе Украины в 2023 году. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщило диппредставительство США. "Невероятно.