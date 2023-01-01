01.01.23 10:40 Посол Бринк об атаке дронами в новогоднюю ночь: Трусливо. Путин до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа (12)

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- Бринк - об атаке россии в новогоднюю ночь: путин до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа : MY.UA 10:08
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