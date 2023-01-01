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В "Укрэнерго" оценили возможность полного блекаута в Украине (13)

Depo 2023.01.01 11:33
Ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины могут вызвать блэкаут, однако это маловероятно 1 января 2023 11:26 Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона, сообщает Depo.ua. "Теоретически может грозить, на практике я не вижу такой опасности сейчас. Я считаю, что худшее из всего мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь.
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