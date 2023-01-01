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Январь, 01 в 11:31 Подтягивание резервов и изменение тактики: Скибицкий спрогнозировал, чего ожидать от РФ в 2023

Январь, 01 в 11:31 Подтягивание резервов и изменение тактики: Скибицкий спрогнозировал, чего ожидать от РФ в 2023 (17)

ICTV Факти 2023.01.01 11:36
Валентина Летяк, редактор ленты Фото: Depositphotos В начале 2023 года РФ может изменить тактику ведения боевых действий и подтянуть резервы к границам Украины. Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона спрогнозировал, чего ожидать от страны-агрессора в новом году. - Во-первых - это подтягивание резервов российских войск к нашим границам.
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