Январь, 01 в 11:31 Подтягивание резервов и изменение тактики: Скибицкий спрогнозировал, чего ожидать от РФ в 2023 (17)

ICTV Факти 2023.01.01 11:36

Валентина Летяк, редактор ленты Фото: Depositphotos В начале 2023 года РФ может изменить тактику ведения боевых действий и подтянуть резервы к границам Украины. Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона спрогнозировал, чего ожидать от страны-агрессора в новом году. - Во-первых - это подтягивание резервов российских войск к нашим границам.