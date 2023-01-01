01 января 2023 13:45 "Еле успевали" - военные рассказали, как отражали воздушную атаку в новогоднюю ночь (18)

Gazeta.ua 2023.01.01 14:31

Украинские военные использовали комплексы NASAMS для отражения воздушной атаки. Фото: ukrinform.ua При отражении российской воздушной атаки по Украине в новогоднюю ночь украинские военные использовали зенитные ракетные комплексы NASAMS. Из них сбивали вражеские дроны, рассказал в эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Gazeta.ua. По его словам, небо находилось под надежной защитой.