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01 января 2023 13:45 "Еле успевали" - военные рассказали, как отражали воздушную атаку в новогоднюю ночь

01 января 2023 13:45 "Еле успевали" - военные рассказали, как отражали воздушную атаку в новогоднюю ночь (18)

Gazeta.ua 2023.01.01 14:31
Украинские военные использовали комплексы NASAMS для отражения воздушной атаки. Фото: ukrinform.ua При отражении российской воздушной атаки по Украине в новогоднюю ночь украинские военные использовали зенитные ракетные комплексы NASAMS. Из них сбивали вражеские дроны, рассказал в эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Gazeta.ua. По его словам, небо находилось под надежной защитой.
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