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В Хмельницком умерла девушка, раненая в результате вражеских обстрелов

В Хмельницком умерла девушка, раненая в результате вражеских обстрелов (12)

Слово і Діло 2023.01.01 12:41
1 января 2023, 12:25 В больнице умерла 22-летняя девушка, пострадавшая в результате российских ракетных ударов по Хмельницкому 31 декабря. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram. "Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм", - говорится в сообщении. После вчерашних обстрелов Хмельницкого пострадали восемь человек.
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