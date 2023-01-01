В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13-й массированной атаке дронами, - Укрэнерго (13)

- Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию на праздники : Преступности.нет 15:39
- 11-й ракетной атаке и 13-й атаке дронами подверглась на Новый год энергосистема Украины - подробности от "Укрнэнерго" : UATV 13:42
- Все Укрэнерго рассказали о состоянии сети после новогодних атак : UA.News 13:26
- 12:12 01.01.2023 Энергопотребление для бытовых потребителей 1 января ограничивать не планируется - "Укрэнерго" : Интерфакс-Україна 12:46
- Укрэнерго призывает экономно потреблять электроэнергию на праздники : Центр журналистских расследований 12:37
- В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13-й массированной атаке дронами, - Укрэнерго : Еспресо TV 12:34
- В "Укрэнерго" озвучили последствия ракетных ударов РФ и обратились к украинцам : Obozrevatel 12:16
- 01.01.2023, 11:11 Ситуация в энергосистеме контролируемая, - "Укрэнерго" : АСН.in.ua 12:10
- 01.01.2023, 11:11 Ситуація в енергосистемі контрольована - "Укренерго" : АСН.in.ua 12:10
- Укрэнерго призывает экономно потреблять электроэнергию на праздники : MY.UA 12:08
- 01.01.23 11:48 Ситуация в энергосистеме контролируется. Делаем все, чтобы новогодний праздник был со светом, - "Укрэнерго" : Цензор.Нет 12:02
- В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме после ночной атаки врага : ТСН.ua 12:01
- Укрэнерго призывает экономно потреблять электроэнергию на праздники : Укринформ 11:46