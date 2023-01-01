В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13-й массированной атаке дронами, - Укрэнерго (13)

Еспресо TV 2023.01.01 12:34

1 января, 2023 воскресенье 11:35 Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности Об этом стало известно из facebook НЭК "Укрэнерго" . "После 11-й массированной ракетной атаки 31 декабря, не достигнув своей глобальной цели - оставить украинцев на Новый год без электроэнергии, враг почти сразу нанес следующий удар", - говорится в сообщении.