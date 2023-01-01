В новогоднюю ночь оккупанты ударили по детской больнице в Херсоне: фото (14)

Апостроф 2023.01.01 13:30

воскресенье, 01 января 2023, 13:20 Прослушать новость Российская армия целенаправленно наносит удары по больницам Херсона - в новогоднюю ночь оккупанты не переставали бить по городу, под удар попало здание областной детской больницы. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале. "В результате очередного российского обстрела 1 человек погиб, 1 - ранен", - сказано в сообщении.