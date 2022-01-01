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Фокус: Украина

1 января 2022 16:51 Чехия прекратила совместные ядерные исследования с Россией и разорвала соглашение (13)

Dynamomania.com 2023.01.01 17:03
Чехия с 1 января 2023 года официально прекратила сотрудничество с российским Объединенным институтом ядерных исследований в подмосковной Дубне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio.cz. Как говорится в заявлении чешского правительства, главной причиной принятия такого решения стала военная агрессия Российской Федерации против Украины. Процесс отказа от такого сотрудничества с многолетним российским партнером
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