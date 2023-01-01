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Грозит 5 лет тюрьмы. В Киеве задержан мужчина, который запускал салюты на Подоле

Грозит 5 лет тюрьмы. В Киеве задержан мужчина, который запускал салюты на Подоле (13)

РИА Мелитополь 2023.01.01 16:40
01 января 2023, 16:32 В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты в Подольском районе. За это ему грозит пять лет тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. По информации правоохранителей, около полуночи поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты.
САЛЮТ, ФЕЙЕРВЕРК, ПОДОЛЬСКИЙ, КИЕВ, ПОЛНОЧЬ, КРЫШКА, Киев, Украина

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