Кирилл Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и россию в 2023 году (13)

Odessa Online 2023.01.01 15:59

15:47 1 января 2023 Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и россию в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью во время "Единого национального телемарафона", передает пресс-служба ГУР. "Из основного: o в россии осталось ракет на 2 массированных удара по Украине - они уменьшают количество, чтобы держать имитацию интенсивности этих ракетных атак;