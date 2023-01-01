Россияне обстреляли Запорожскую область: 1 погибший, 3 раненых (12)

Українська правда 2023.01.01 17:09

Катерина Тищенко - Воскресенье, 1 января 2023, 16:44 последствия обстрела Орехова, фото из Telegram Старуха В результате обстрела Орехова в Запорожской области 1 января погиб человек, трое получили ранения. Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram последствия обстрела Орехова, фото из Telegram Старуха Дословно: "В Орехов в полдень прилетели "новогодние поздравления" от россиян. Как следствие, один человек погиб, трое - ранены".