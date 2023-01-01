Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного газа (13)

- 1 января 2023, 21:45 Британия полностью прекращает импорт сжиженного газа из рф - МИД : Українські національні новини 22:13
- Британия полностью прекратила импорт сжиженного природного газа из России : НБН 22:08
- Великобритания полностью прекратила импорт российского газа : Информационный навигатор 21:33
- Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа из России : FinOboz 20:27
- Великобритания полностью отказалась от российского газа : ТСН.ua 20:16
- Британия с сегодняшнего дня прекратила импорт российского сжиженного газа : Укринформ 19:46
- Британия прекратила импорт сжиженного газа из России : Kosatka.Media 19:42
- В Великобритании начал действовать запрет на импорт российского сжиженного газа : Гордон 19:35
- Британия полностью прекратила импорт российского СПГ : UA.News 19:26
- Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного газа : Громадське телебачення 19:06
- Сегодня Британия прекратила импорт российского сжиженного газа : Еспресо TV 19:04
- 18:05 01.01.2023 Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа из России : Интерфакс-Україна 19:00
- Великобритания полностью остановила импорт сжиженного газа из россии : Слово і Діло 18:41