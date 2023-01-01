Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного газа (13)

Громадське телебачення 2023.01.01 19:06

Евгения Луценко 01 Января 2023 18:55 Великобритания с 1 января 2023 года полностью прекратила импорт из россии сжиженного природного газа. Об этом сообщает МИД Великобритании. "Мы отрезаем путина от финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру для того, чтобы уменьшить их зависимость [от россии]", - говорится в сообщении. В 2021 году импорт российского газа в Великобританию составлял 4%.