Генсек НАТО заявил о подготовке нового наступления РФ (12)

Головне в Україні 2023.01.01 21:05

1 января 2023 20:33 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины и призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации. Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в интервью каналу BBC Radio 4 в программе World at One. Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас у Украины преимущество на поле боя