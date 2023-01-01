В России воцарился страх, потому что они проигрывают войну - Зеленский (15)

УНИАН 2023.01.01 20:43

Виталий Саенко 20:33, 01.01.23 Глава государства заявил, что дроны и ракеты России не помогут, потому что Украина ничего не отдаст. Зеленский заявил, что Россию охватил страх / скриншот Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в России воцарился страх, потому что они проигрывают войну, развязанную против украинского народа и украинской государственности. "Русские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в этот год.