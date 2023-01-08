Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области: есть погибшие (42)

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- Потери российской армии на войне в Украине на утро 8 января 2022 : ZpTown 11:40
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- Актуальная карта боевых действий в Украине 8 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте : Вікна СТБ 11:31
- Атаковано здание ГСЧС: армия РФ накрыла ракетами Харьковскую область : Vesti.ua 11:13
- Враг нанес удар по Харьковщине: повреждено здание ГСЧС, погиб человек : RegioNews 11:10
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- По Мерефе ударили ракетами С-300 - подробности от прокуратуры (фото) : Медиа-группа Объектив 10:39
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области: есть погибшие : Lenta.ua 10:37
- 3 069 танков, 111 170 человек личного состава. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 8 января 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины : Sportarena.com 10:19
- Украинская артиллерия за минувшие сутки поразила два склада боеприпасов и пункт управления россиян : UA-Футбол 10:12
- Россияне ударили по ГСЧС в Харьковской области: стало известно о последствиях : MY.UA 10:08
- Украинские воины уничтожили 2 склада боеприпасов и 3 беспилотника рашистов : ОстроВ 10:00
- Ночью РФ обстреляла пожарную часть и предприятие в Харьковской области, есть погибший : NewsRoom.kh.ua 09:54
- Генштаб обновил данные о потерях РФ на 8 января : Bigmir)net Новини 09:38
- Харьковская область: в результате вражеских обстрелов поврежден объект гражданской промышленности : Инфолайн 09:33
- 08 января 2023 09:09 Российские ракеты ударили по Харьковщине. Последствия трагические : Gazeta.ua 09:31
- На Харьковщине россияне обстреляли здание ГСЧС : Укринформ 09:31
- Оккупанты накрыли ракетами Харьковскую область: атаковано здание ГСЧС, есть погибший : РБК-Україна 09:16
- 8 января 2023, 09:01 Харьковская область: в результате вражеских обстрелов поврежден объект гражданской промышленности : Українські національні новини 09:13
- Оккупанты на Рождество потеряли еще до полутысячи вояк : Українська правда 09:10
- На Харьковщине под удар попала часть ГСЧС, повреждена техника - Синегубов : Медиа-группа Объектив 09:09
- Оккупанты нанесли удары несмотря на объявленный ими "режим прекращения огня" - Генштаб ВСУ : Новини Донбасу 09:09
- Минус более 400 россиян: Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях России в Украине : MY.UA 09:08
- россия уже потеряла более 111 тысяч своих солдат в войне против Украины - Генштаб ВСУ : Громадське телебачення 09:06
- 08.01.23 08:45 Общие боевые потери РФ с начала войны - около 111 170 человек (+430 в сутки), 3069 танков, 285 самолетов, 272 вертолета, 2065 артсистем, 6130 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА : Цензор.Нет 09:02
- Конвейер смерти: еще более 400 оккупантов отправятся домой в гробах, - Генштаб ВСУ : Новини Live 08:57
- Более 111 тысяч уничтоженных оккупантов. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российской армии в войне против Украины : Новое Время 08:46
- Силы обороны уничтожили уже 111 170 российских военных : Укринформ 08:46
- Минус более 400 россиян: Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях России в Украине (инфографика) : УНИАН 08:43
- Более 111 тыс. оккупантов уже уничтожены в Украине - данные Генштаба ВСУ : UATV 08:42
- Январь, 08 в 8:28 Карта боевых действий на 08.01.2023 - ситуация на фронте : ICTV Факти 08:36
- Украинская авиация за сутки нанесла удары по 21 скоплению оккупантов, ракетчики поразили два склада боеприпасов - Генштаб ВСУ : Гордон 08:35
- ВСУ держат оборону в Соледаре: свежие карты боевых действий : Апостроф 08:15
- За сутки враг нанес 9 ракетных ударов, на Харьковщине есть погибший : Медиа-группа Объектив 08:09
- За прошедшие сутки, на Рождество, оккупанты обстреливали украинцев из авиации, артиллерии и нанесли 9 ракетных ударов : Перший Міський Криворізький 07:59
- Россияне не сдержали слова о прекращении огня на Рождество: в Генштабе рассказали об ответе ВСУ : Новини Live 07:57
- 07:07 08.01.2023 За минувшие сутки враг нанес 9 ракетных и 3 авиационных удара - Генштаб ВСУ : Интерфакс-Україна 07:45
- Авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 21 району сосредоточения противника : ПрессОрг24 07:43
- 8 января 2023, 07:36 Авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 21 району сосредоточения противника : Українські національні новини 07:43