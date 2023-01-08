Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской области: есть погибшие (42)

Lenta.ua 2023.01.08 10:37

10:30 08 янв 2023. За сутки были атакованы Мерефа, Купянский и Чугуевский районы. "Минувшей ночью враг нанес два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района", - рассказал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Поврежден объект гражданской промышленности. "К сожалению, погиб 50-летний мирный житель", - добавил глава региона. В течение суток враг обстреливал село Старица Чугуевского района и пгт Двуречная Купянского.