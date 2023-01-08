"Не простудитесь": украинцев предупредили о сильных морозах (1)

MY.UA 2023.01.07 17:08
7 января, 14:36
В воскресенье, 8 января, украинские синоптики прогнозируют погоду без
осадков, но предупреждают о сильных морозах, которые местами будут доходить
до -20 градусов.
Как сообщает "Укргидрометцентр", на дорогах западных областей местами
ожидается гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью - 9-14°, в восточных, северо-восточных областях - 15-20°
мороза, днем - 3-8° мороза; в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской,
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