"Не простудитесь": украинцев предупредили о сильных морозах (1)

MY.UA 2023.01.07 17:08

7 января, 14:36 В воскресенье, 8 января, украинские синоптики прогнозируют погоду без осадков, но предупреждают о сильных морозах, которые местами будут доходить до -20 градусов. Как сообщает "Укргидрометцентр", на дорогах западных областей местами ожидается гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-14°, в восточных, северо-восточных областях - 15-20° мороза, днем - 3-8° мороза; в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской,