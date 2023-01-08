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Фокус: Украина

Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь. По двум громадам прилетели около полутора десятков снарядов (26)

Страна.ua 2023.01.08 08:31
08:26, сегодня Валентин Резниченко рассказал о последствиях обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Российские войска в ночь с 7 на 8 января дважды из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По Чевроногригорьевской и Мировской громадам прилетели около полутора десятков снарядов. К счастью, люди не пострадали.
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2023.01.08 (26)

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