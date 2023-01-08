Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь. По двум громадам прилетели около полутора десятков снарядов (26)

2023.01.08 (26)2023.01.07 (9) →
- За сутки 7 января от российской вооруженной агрессии погибли два украинца, еще 8 получили ранения : Еспресо TV 12:04
- Россияне снова обстреляли Днепропетровщину: подробности от ОВА : RegioNews 11:41
- Как прошла ночь на 8 января в Днепропетровской области : SkyNewsZP 11:02
- Дважды за ночь враг ударил по Никопольскому району : Перший Криворізький 11:02
- Оккупационные войска РФ ударили по Никопольщине с тяжелой артиллерии : Online.ua 10:59
- Оккупанты дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину : ПрессОрг24 10:43
- Оккупанты ночью обстреляли из тяжёлой артиллерии две громады Никопольского района на Днепропетровщине : Перший Міський Криворізький 09:59
- Россияне ночью били из артиллерии по Никопольскому району: в ОВА рассказали о последствиях : ДнепрCity.net 09:33
- 08.01.23 09:05 Российские войска ночью дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину : Цензор.Нет 09:32
- Ночью рашисты дважды обстреляли тяжелой артиллерией Никополь : Днепровский городской портал 09:30
- Россияне ночью били из артиллерии по Никопольскому району: в ОВА рассказали о последствиях : FinOboz 09:26
- Российские войска ночью дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину : Антикор.com.ua 09:13
- Россияне обстреляли из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины : Слово і Діло 09:11
- Оккупанты ночью ударили по Днепропетровщине : MY.UA 09:08
- Оккупанты ночью обстреляли две общины на Днепропетровщине : Bigmir)net Новини 09:08
- Российские оккупанты обстреляли из артиллерии громады Никопольского района : ВідкритийTV 09:00
- Дважды за ночь враг ударил по Никопольскому району : MY.UA 08:38
- Оккупанты ночью опять обстреляли Никопольский район - глава Днепропетровской ОВА : Гордон 08:35
- Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину: под атакой две общины района : Еспресо TV 08:34
- "Спокойной ночи не произошло": оккупанты дважды обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии : Факти 08:34
- Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь. По двум громадам прилетели около полутора десятков снарядов : Страна.ua 08:31
- 07:46 08.01.2023 Ночью оккупанты обстреляли Красногригорьевскую и Мировскую громады - глава Днепропетровской ОВА : Интерфакс-Україна 08:30
- Дважды за ночь враг ударил по Никопольскому району : Укринформ 08:16
- Россияне ночью били из артиллерии по Никопольскому району: в ОВА рассказали о последствиях : РБК-Україна 08:16
- 8 января 2023, 07:43 Оккупанты дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину : Українські національні новини 08:13