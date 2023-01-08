Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В России Путина продолжают критиковать за объявление рождественского "перемирия", - ISW

В России Путина продолжают критиковать за объявление рождественского "перемирия", - ISW (1)

Еспресо TV 2023.01.07 07:34
7 января, 2023 суббота 06:00 Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что президент Путин в России подвергся критике за объявление так называемого рождественского перемирия Об этом сообщает ISW. В частности, военный преступник Игорь Гиркин назвал путинское "прекращение огня" "смелом и решительным шагом к поражению и капитуляции" войск РФ. Другие известные милблогеры, как говорится в отчете ISW, использовали слова
ПЕРЕМИРИЕ, ОГОНЬ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ОККУПАНТ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, ПУТИН, Путин, Зеленский, Шойгу, Слободянюк, Гундяев, Гиркин, Россия, Украина, Турция, Запорожье, Донецк, США, Киев, Москва
2023.01.08 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023