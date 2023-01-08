В России Путина продолжают критиковать за объявление рождественского "перемирия", - ISW (1)

Еспресо TV 2023.01.07 07:34
7 января, 2023 суббота 06:00
Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что президент Путин в
России подвергся критике за объявление так называемого рождественского
перемирия
Об этом сообщает ISW.
В частности, военный преступник Игорь Гиркин назвал путинское "прекращение
огня" "смелом и решительным шагом к поражению и капитуляции" войск РФ.
Другие известные милблогеры, как говорится в отчете ISW, использовали слова
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