Взрывы слышал весь город. Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью (22)

2023.01.08 (22)2023.01.07 (8) →
- Россия ударила из артиллерии по Днепропетровщине и атаковала ракетами Донецкую область: ситуация в регионах : ТСН.ua 12:01
- 08 января 2023 09:09 Российские ракеты ударили по Харьковщине: есть ли жертвы : Gazeta.ua 10:31
- рф атаковала ракетами Харьков: погиб мужчина : UA.News 10:26
- Россияне обстреляли Харьковщину ракетами: в ОВА подтвердили гибель гражданского : СтопКор 10:19
- Оккупанты обстреляли Харьковщину : Антикор.com.ua 09:13
- Россияне атаковали Харьковщину, есть погибший : Головне в Україні 09:05
- Ночью захватчики нанесли 9 ракетных ударов по Донецкой области : Еспресо TV 09:04
- 08.01.23 08:47 Российские оккупанты нанесли удар по Харькову и области, - ОВА : Цензор.Нет 09:02
- Девять ракетных ударов по Донецкой области: в ОВА показали последствия ночной атаки россиян : РБК-Україна 02:46
- Враг атаковал ракетами города в Донецкой области - ОВА : Українська правда 02:10
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- В Херсоне прогремели взрывы: тревогу не объявляли : РБК-Україна 00:46
- Оккупанты обстреляли Харьковскую область, сообщают о погибшем : Гордон 00:35
- Взрывы слышал весь город. Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью : ДнепрCity.net 00:33
- Взрывы слышал весь город. Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью : FinOboz 00:26
- Оккупанты обстреливают Харьков из С-300: были слышны взрывы : Антикор.com.ua 00:15
- На Харьковщине два "прилета", есть пострадавший - Синегубов : Медиа-группа Объектив 00:09
- Оккупанты обстреляли окрестности Запорожья и наносят удар по Харькову : ЛІГАБізнесІнформ 00:08
- Россияне обстреливают Харьков из С-300, в Краматорске слышны взрывы: есть пострадавший : Новости N 00:08
- Рашисты обстреляли Харьковщину - Синегубов : ОстроВ 00:00
- 23:18 07.01.2023 Жителей Харьковщины просят находиться в укрытиях: оккупанты наносят удары : Интерфакс-Україна 00:00