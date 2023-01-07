Взрывы слышал весь город. Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью (22)

РБК-Україна 2023.01.07 23:46

Суббота 07 января 2023 23:40 Фото: Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью (Виталий Носач, РБК- Украина) Автор: Олег Васкив Российские оккупанты вечером 7 января нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг атаковал окрестности населенного пункта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева. "Взрывы, которые недавно слышал весь город, - это еще одно доказательство