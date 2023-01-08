В Минобороны РФ назвали удары по Краматорску "возмездием за Макеевку". В ВСУ опровергли (31)

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- В Украине опровергли ложь России о "возмездии" за Макеевку : Lenta.ua 21:37
- РФ не способна наносить высокоточные удары: В ВСУ опровергли заявление об ударе по казармам в Краматорске : Антикор.com.ua 21:14
- 8 января 2023, 20:31 "Погибли от просмотра брифинга Конашенкова", - в РФ высмеяли "операцию возмездия" армии Путина : Диалог.ua 20:33
- В ВСУ опровергли заявление минвойны рф об "уничтожении 600 украинских военных" в Краматорске : OstanniPodii.com 20:00
- В ВСУ опровергли заявление рф о якобы поражении больших скоплений личного состава в Краматорске : ПрессОрг24 19:43
- В россии признали удар по Краматорску, цинично заявив об "операции возмездия за Макеевку" : ПрессОрг24 19:43
- РФ признала террористический удар по Краматорску, цинично заявив о "мести за Макеевку" : РИА Мелитополь 19:40
- В ВСУ опровергли заявление РФ об ударе по Краматорску : Bigmir)net Новини 19:38
- В ВСУ опровергли российский фейк об уничтожении 600 украинских военных в Краматорске : Преступности.нет 19:09
- россия заявила, что убила сотни украинских военных для "возмездия" за удар по Макеевке. ВСУ это опровергли : Громадське телебачення 19:06
- 8 января 2023, 18:35 В ВСУ ответили на заявление Минобороны РФ о "гибели 600 украинских военных в Краматорске" : Диалог.ua 19:03
- В ВСУ опровергли заявление россии о "мести за Макеевку" и гибели украинских военных : Укринформ 19:01
- В ВСУ опровергли информацию о больших потерях среди украинских военных в Краматорске : ОстроВ 19:00
- В россии сообщили, что "отомстили" за Макеевку, ВСУ опровергают заявление : Слово і Діло 18:41
- 08 января 2023 18:05 ВСУ опровергли очередную ложь россиян : Gazeta.ua 18:31
- Минобороны рф заявило об "операции возмездия" - "убили 600 военных ВСУ" : Культурометр Одессы 18:27
- В Минобороны РФ назвали удары по Краматорску "возмездием за Макеевку". В ВСУ опровергли : Новини Донбасу 18:09
- Заявление о якобы уничтожении украинских военных в Краматорске является информационной операцией Минобороны РФ, - пресс-секретарь ВСУ : Еспресо TV 18:04
- 08.01.23 17:33 Заявление МО РФ об "убийстве более 600 украинских военных" в Краматорске - фейк. Оккупанты не могут наносить высокоточные удары, - Череватый : Цензор.Нет 18:02
- Западные журналисты разоблачили фейк Кремля о больших потерях ВСУ из-за ударов армии РФ по Краматорску : Online.ua 17:59
- "Информационная операция". В ВСУ отвергли заявление РФ о якобы "возмездии" за Макеевку и 600 погибших военных в Краматорске : Новое Время 17:46
- 08 января 2023, 16:56 Российские захватчики признали террористический удар по Краматорску, заявив о "мести за Макеевку" : Східний варіант 17:43
- 8 января 2023, 17:36 В россии признали удар по Краматорску, цинично заявив об "операции возмездия за Макеевку" : Українські національні новини 17:43
- 8 января 2023, 17:41 В ВСУ опровергли заявление рф о якобы поражении больших скоплений личного состава в Краматорске : Українські національні новини 17:43
- В ВСУ опровергли заявление РФ о "возмездии" за Макеевку ударом по Краматорску : Українська правда 17:40
- "Уничтожили все HIMARS": в ВСУ ответили на дикий фейк РФ о "возмездии за Макеевку" : Главред 17:35
- Месть за Макеевку: в Минобороны РФ цинично оправдались за удар по Краматорску : НБН 17:08
- "В ответ на удары по Макеевке". В Минобороны России объяснили ночную ракетную атаку Краматорска : Страна.ua 17:01
- В Минобороны России рассказали, как отомстили Украине за удар по Макеевке : MY.UA 16:08
- В РФ дали циничное объяснение удару по Краматорску: "Операция возмездия" : УНИАН 15:13