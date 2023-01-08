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В Минобороны РФ назвали удары по Краматорску "возмездием за Макеевку". В ВСУ опровергли

В Минобороны РФ назвали удары по Краматорску "возмездием за Макеевку". В ВСУ опровергли (31)

Новини Донбасу 2023.01.08 18:09
08 января 2023, 17:49 Министерство обороны России назвало ракетные удары по Краматорску минувшей ночью "операцией возмездия" за удар Вооруженных сил Украины по месту дислокации российских войск в Макеевке 31 декабря. В сообщении Минобороны РФ утверждается, что в течение прошедших суток "российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих
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2023.01.08 (31)

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