Россия за два дня перебросила в Беларусь около 1600 военных (16)

Страна.ua 2023.01.08 11:46

11:37, сегодня Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь. Фото: Telegram За последние два дня на железнодорожную станцию белорусского города Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 солдат ВС РФ. Об этом пишет в Telegram мониторинговая группа "Беларускi Гаюн". "Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по