Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Россия за два дня перебросила в Беларусь около 1600 военных

Россия за два дня перебросила в Беларусь около 1600 военных (16)

Страна.ua 2023.01.08 11:46
11:37, сегодня Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь. Фото: Telegram За последние два дня на железнодорожную станцию белорусского города Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 солдат ВС РФ. Об этом пишет в Telegram мониторинговая группа "Беларускi Гаюн". "Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по
ВИТЕБСК, ЭШЕЛОН, БЕЛАРУСЬ, СМОЛЕНСК, ВАГОН, ВОЕННЫЙ, Беларускі Гаюн, Белорусский Гаюн, Беларусь, Витебск, Смоленск, Россия, Украина
2023.01.08 (16)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023