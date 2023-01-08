Россия за два дня перебросила в Беларусь около 1600 военных (16)

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- РФ перебрасывает в Беларусь эшелоны с российскими военными, - Беларускі Гаюн : Фокус 12:05
- Россия за два дня перебросила в Беларусь около 1600 военных : Страна.ua 11:46
- В Беларусь прибыл очередной эшелон с российскими военными - Беларускі Гаюн : Новое Время 11:16
- СМИ: В Беларусь направили очередной эшелон российских военных : Преступности.нет 11:09
- В беларусь перебросили еще один эшелон с солдатами вс рф - мониторинговая группа : ПрессОрг24 10:43
- В Беларусь прибыл очередной эшелон с русскими войсками : Головне в Україні 10:05
- В Беларусь прибыл очередной эшелон российских военных : DsNews 10:03
- В беларусь перебросили еще один эшелон с солдатами вс рф - мониторинговая группа : ДнепрCity.net 10:03
- 8 января 2023, 09:37 В беларусь перебросили еще один эшелон с солдатами вс рф - мониторинговая группа : Українські національні новини 09:43
- В Беларусь перекинули еще один эшелон с солдатами РФ: ходят группами по магазинам : Антикор.com.ua 09:13
- В Беларусь продолжают прибывать новые эшелоны с российскими военными - СМИ : СтопКор 08:19
- В Беларусь в очередной раз прибыл российский эшелон с военными : РИА Мелитополь 06:40
- В Беларусь перебросили очередной эшелон с войсками РФ : Bigmir)net Новини 04:08
- В Беларусь перекинули еще один эшелон с солдатами РФ: ходят группами по магазинам : Obozrevatel 02:01
- В Беларусь прибыл очередной эшелон российских военных - СМИ : Українська правда 00:40