Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Мелитополе несколько часов на захваченном россиянами заводе Гидромаш продолжались взрывы (30)

Новости N 2023.01.08 10:08
Сегодня в 10:04 Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров уточнил, что взрывы ночью раздавались на оккупированном россиянами заводе Гидромаш. Об этом сообщил Федоров в Telegram "Слишком громко было на захваченном рашистами заводе Гидромаш, где они разместили очередную военную базу. Грохот продолжался несколько часов, зажигательная волна выбила стекла соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром", - написал он.
МЕЛИТОПОЛЬ, ФЕДОРОВ, ВЗРЫВ, ОККУПАНТ, ГРОХОТ, ДЫМ, Федоров, Гидромаш, Запорожье, Украина, Россия
2023.01.08 (30)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023