В Мелитополе несколько часов на захваченном россиянами заводе Гидромаш продолжались взрывы (30)

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- Детонировало несколько часов, - мэр Мелитополя сообщил о ночном "хлопке" : Головне в Україні 12:05
- На захваченном россиянами заводе Гидромаш в Мелитополе взрывы длились несколько часов - мэр города : Слово і Діло 11:11
- В Мелитополе на захваченном россиянами заводе раздались взрывы - мэр : Громадське телебачення 11:06
- 8 января 2023, 10:37 В Мелитополе "прилет" по военной базе ВС РФ: взрывы гремели пару часов : Диалог.ua 11:03
- Мэр Мелитополя рассказал подробности взрывов в городе : ПрессОрг24 10:43
- В Мелитополе сдетонировал склад БК оккупантов - мэр : Bigmir)net Новини 10:38
- Детонировало несколько часов: в Мелитополе нет больше склада БК оккупантов. ВИДЕО : From-UA.com 10:35
- Мэр Мелитополя рассказал подробности взрывов в городе : Инфолайн 10:33
- В Мелитополе на военной базе россиян прогремели взрывы - Федоров : UA.News 10:26
- "Грохот продолжался несколько часов". Ночью в Мелитополе раздались взрывы на заводе Гидромаш, где находилась военная база оккупантов : Новое Время 10:16
- Мелитополь: взрывы продолжались несколько часов на захваченном россиянами заводе Гидромаш - мэр : Українська правда 10:10
- В Мелитополе сдетонировал склад БК оккупантов - мэр : MY.UA 10:08
- Россияне снова неудачно курят в Мелитополе: серия взрывов : MY.UA 10:08
- В Мелитополе несколько часов на захваченном россиянами заводе Гидромаш продолжались взрывы : Новости N 10:08
- "Курили слишком мощно": в оккупированном Метитополе раздалась серия взрывов : Факти 10:04
- "Грохот продолжался несколько часов": на заводе Мелитополя, где россияне разместили военную базу, раздались взрывы : ТСН.ua 10:01
- На заводе в захваченном Мелитополе ночью раздавались взрывы - Федоров : Укринформ 09:31
- 08.01.23 08:38 Серия громких взрывов прогремела на заводе "Гидромаш" в Мелитополе, где оккупанты разместили очередную военную базу, - Федоров. ВИДЕО+ФОТО (обновлено) : Цензор.Нет 09:02
- В оккупированном Мелитополе прозвучала серия взрывов - детонация продолжалась часами (ФОТО) : ОстроВ 09:00
- 8 января 2023, 08:19 Мэр Мелитополя рассказал подробности взрывов в городе : Українські національні новини 08:43
- На заводе Мелитополя, где россияне разместили военную базу, раздалась серия взрывов, - Федоров : Еспресо TV 08:34
- Серия громких взрывов прозвучала в Мелитополе : Inform.zp.ua 08:33
- Стало известно, где было попадание в Мелитополе : Inform.zp.ua 08:33
- В Мелитополе прогремели взрывы : ПрессОрг24 07:43
- Детонирует и детонирует, - мэр Мелитополя сообщил о мощном ночном "хлопке" в городе : 24 канал 07:00
- Оккупанты "неудачно курят": Федоров сообщил о серии взрывов в Мелитополе : Українська правда 02:40
- Серия громких взрывов прозвучала в Мелитополе: детали : ТСН.ua 02:31
- Россияне снова неудачно курят. В оккупированном Мелитополе прогремели громкие взрывы, - Федоров : РБК-Україна 02:16
- 8 января 2023, 02:03 В Мелитополе прогремели взрывы : Українські національні новини 02:13