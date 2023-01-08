В Мелитополе несколько часов на захваченном россиянами заводе Гидромаш продолжались взрывы (30)

Новости N 2023.01.08 10:08

Сегодня в 10:04 Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров уточнил, что взрывы ночью раздавались на оккупированном россиянами заводе Гидромаш. Об этом сообщил Федоров в Telegram "Слишком громко было на захваченном рашистами заводе Гидромаш, где они разместили очередную военную базу. Грохот продолжался несколько часов, зажигательная волна выбила стекла соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром", - написал он.