В Швеции заявили о невозможности выполнения требований Турции для вступления в НАТО (23)

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- 08 января 2023 19:36 Турция выдвинула Швеции невыполнимые условия : Gazeta.ua 20:31
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- Финляндия и Швеция вместе завершат процесс вступления в Альянс - Хаависто : Vesti.ua 19:43
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- Премьер Швеции: мы не можем выполнить то, чего требует Турция для вступления в НАТО : УП Європейська правда 17:34
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- Премьер Швеции: Мы не можем выполнить то, чего требует Турция для вступления в НАТО : Українська правда 17:10
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