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Зеленский ввел санкции в отношении российских артистов

Зеленский ввел санкции в отношении российских артистов (13)

Bigmir)net Новини 2023.01.07 19:08
Всего в санкционном списке 119 фамилий. Большинство попавших под санкции - артисты, но есть и режиссеры, телеведущие, музыканты. Сегодня, 18:47 Президент Украины Владимир Зеленский своим указом No 04/2023 от 7 января ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских артистов. Всего в санкционном списке 119 фамилий, среди которых: певица и актриса Ирина Аллегрова, певец Роман Архипов, телеведущая Жанна Бадоева, певец
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2023.01.08 (13)

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