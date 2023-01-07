На Луганщине произошел взрыв газопровода: что известно, видео (9)

2023.01.08 (9)2023.01.07 (27) →
- 09:44 / 08.01.2023 В Луганской области произошел взрыв на магистральном газопроводе (видео) : Багнет 10:01
- 08.01.23 09:09 На оккупированной Луганщине взорвался газопровод - тысячи людей остались без газа, - соцсети : Цензор.Нет 09:32
- На оккупированной части Луганщины взорвался магистральный газопровод : Donbass.UA 09:22
- Под Луганском взорвался магистральный газопровод : Kosatka.Media 07:42
- Под Луганской взорвался газопровод: 13 тысяч абонентов без газа : World News 02:36
- 8 января 2023, 01:29 На магистральном газопроводе в оккупированном Лутугино произошел взрыв - росСМИ : Українські національні новини 01:43
- На магистральном газопроводе в оккупированном Лутугино произошел взрыв - росСМИ : ПрессОрг24 01:43
- Под Луганской взорвался газопровод: 13 тысяч абонентов без газа : Хвиля 00:35
- ВИДЕО. Бавовна. Пожар на газопроводе в оккупированной Луганской области : Спорт.ua 00:18