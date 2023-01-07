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На Луганщине произошел взрыв газопровода: что известно, видео

На Луганщине произошел взрыв газопровода: что известно, видео (9)

Апостроф 2023.01.07 20:00
суббота, 07 января 2023, 19:45 Несколько дней назад в российских городах и на территории временно оккупированного Крыма в очередной раз прогремели взрывы, а сегодня вечером, в субботу 7 января во временно оккупированном городе Лутугино Луганской области произошел взрыв на магистральном газопроводе с последующим возгоранием. Об этом сообщили российские пропагандисты. Отмечается, что на данный момент без газоснабжения находятся около 11 тысяч абонентов.
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2023.01.08 (9)

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