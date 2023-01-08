Россияне ударили по ГСЧС в Харьковской области: стало известно о последствиях (21)

УНИАН 2023.01.08 09:43

Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк 09:33, 08.01.23 обновлено Из-за противников повреждена машина спасателей, отметил глава Харьковской ОВА. Враг ударил по ГСЧС в Харьковской области / фото УНИАН В Харьковской области в пгт Двухречное враг обстрелял здание подразделения ГСЧС, повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль. Враг также обстреливал село Старица, об этом в Telegram-канале сообщил