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Фокус: Украина

08.01.2023 08:19 За минувшую ночь враг нанес семь ракетных ударов только по Краматорску. Есь разрушения и в других городах Донетчины

08.01.2023 08:19 За минувшую ночь враг нанес семь ракетных ударов только по Краматорску. Есь разрушения и в других городах Донетчины (17)

ДонПресс 2023.01.08 08:33
Семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке нанесли российские оккупационные войска этой ночью. По сообщению ТГ-канала Оперативный Краматорск, в Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке удар пришелся на промышленную зону. По предварительной информации, погибших и пострадавших при обстреле нет.
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