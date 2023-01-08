08.01.2023 08:19 За минувшую ночь враг нанес семь ракетных ударов только по Краматорску. Есь разрушения и в других городах Донетчины (17)

ДонПресс 2023.01.08 08:33

Семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке нанесли российские оккупационные войска этой ночью. По сообщению ТГ-канала Оперативный Краматорск, в Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке удар пришелся на промышленную зону. По предварительной информации, погибших и пострадавших при обстреле нет.