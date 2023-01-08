8 января 2023, 11:12 "Условная "38 параллель"", - Данилов рассказал, какое "мирное соглашение" предлагает Путин Украине (32)

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- РФ хочет навязать Украине "корейский вариант" урегулирования войны, - Данилов : Антикор.com.ua 09:12
- Путин хочет предложить Украине мир по "корейскому сценарию": в чем его суть : MY.UA 09:08
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- Путин хочет предложить Украине мир по "корейскому сценарию": в чем его суть : Апостроф 08:45
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