8 января 2023, 11:12 "Условная "38 параллель"", - Данилов рассказал, какое "мирное соглашение" предлагает Путин Украине (32)

Диалог.ua 2023.01.08 11:33

Кремль сейчас настойчиво предлагает Украине "корейский сценарий" прекращения войны, сообщил Алексей Данилов. Российские власти через западных посредников предлагают Украине "корейский сценарий" прекращения войны. Об этом рассказал секретарь украинского Совбеза (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Диалог.UA. С его слов, Кремль хочет подписания мирного соглашения с Украиной, но с