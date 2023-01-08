Миссия ООН попала под обстрел на Запорожье во время "рождественского перемирия" (26)

Online.ua 2023.01.08 10:59

8 января, 10:44 7 января, во время так называемого российского "рождественского перемирия", под обстрел армии РФ в Орехове Запорожской области попала гуманитарная миссия ООН. Источник: Telegram главы областной военной администрации Александра Старуха Россия обстреляла миссию ООН Как сообщает Запорожская ОВА, 7 января в Орехове находилась делегация ООН, в том числе и руководитель гуманитарной миссии в Украине Дениз Браун.