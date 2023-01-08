Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Миссия ООН попала под обстрел на Запорожье во время "рождественского перемирия"

Миссия ООН попала под обстрел на Запорожье во время "рождественского перемирия" (26)

Online.ua 2023.01.08 10:59
8 января, 10:44 7 января, во время так называемого российского "рождественского перемирия", под обстрел армии РФ в Орехове Запорожской области попала гуманитарная миссия ООН. Источник: Telegram главы областной военной администрации Александра Старуха Россия обстреляла миссию ООН Как сообщает Запорожская ОВА, 7 января в Орехове находилась делегация ООН, в том числе и руководитель гуманитарной миссии в Украине Дениз Браун.
СТАРУХА, МИССИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, ОККУПАНТ, АГРЕССОР, ОБСТРЕЛ, Старух, Запорожье, Россия, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023