08.01.23 08:51 Российские войска далеки от оперативного окружения Бахмута, - ISW (24)

Цензор.Нет 2023.01.08 09:02

Несмотря на успехи российских войск в Соледаре, захватчики все еще далеки от оперативного окружения Бахмута. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). В институте отмечают, что успехи российских войск в Соледаре не свидетельствуют об их неизбежном окружении Бахмута, вопреки заявлениям российских источников. Эксперты отмечают, что, несмотря на разные заявления и сообщения,