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Потери врага: в Кемеровскую область прибыл поезд, заполненный трупами россиян - штаб

Потери врага: в Кемеровскую область прибыл поезд, заполненный трупами россиян - штаб (21)

Українська правда 2023.01.08 08:10
Ольга Глущенко - Воскресенье, 8 января 2023, 07:41 труп россиянина, иллюстративное фото: getty images В Генштабе сообщают, что в Кемеровскую область в России прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Источник: Генштаб ВСУ Дословно: "Противник продолжает нести потери. ...из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги".
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