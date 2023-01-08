россия обеспокоена возможным наступлением Украины, поэтому усилила оборону в Запорожской области - британская разведка (25)

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- Оккупанты боятся наступления ВСУ в двух областях - британская разведка : Новини Донбасу 10:39
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- Россия усилила оборону в Запорожской области, опасаясь наступления Украины - британская разведка : УП Європейська правда 10:34
- Российское командование опасается прорыва ВСУ под Луганском и Запорожьем - британская разведка : Страна.ua 10:31
- 08 января 2023 10:08 В британской разведке назвали одну из "главных дилемм" для России : Gazeta.ua 10:31
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- Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ в Луганской и Запорожской областях - разведка Британии : СтопКор 10:19
- Боятся наступления ВСУ. Россияне усилили оборону в Запорожской области - британская разведка : Новое Время 10:16
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- россия обеспокоена возможностью крупных наступательных действий Украины, - британская разведка : OstanniPodii.com 10:00
- Россия готовится к крупному прорыву ВСУ на двух направлениях - британская разведка : УНИАН 09:43
- Россия усилила оборону на Запорожье, опасаясь наступления Украины - британская разведка : Українська правда 09:40
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