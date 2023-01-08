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россия обеспокоена возможным наступлением Украины, поэтому усилила оборону в Запорожской области - британская разведка

россия обеспокоена возможным наступлением Украины, поэтому усилила оборону в Запорожской области - британская разведка (25)

Громадське телебачення 2023.01.08 10:06
Евгения Луценко 08 Января 2023 09:51 россия в последние недели усилила оборонные укрепления в Запорожской области, опасаясь наступления украинских Сил обороны. Об этом говорится в ежедневном отчете военной разведки Великобритании. По данным разведчиков, оккупанты особенно укрепили позиции между Васильевкой и Ореховым: там остаются значительные российские силы. "То, как россия работала над улучшением обороны, свидетельствует о том, что
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