Есть ли успехи в освобождении Кинбурнской косы и островов на Херсонщине (29)

Инфолайн 2023.01.08 12:33

Автор: Дарья Золотова 08/01/23 | 12:24 Теги: війна, Херсонщина, росія, Ни Вооруженные силы Украины, ни российские оккупанты полноценно не контролирует Кинбурнскую косу и острова на Днепре в Херсонской области. Именно на этих территориях проходит линия фронта на юге государства. Такой информацией поделилась глава Объединенного координационного пресс- центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального