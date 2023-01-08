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Есть ли успехи в освобождении Кинбурнской косы и островов на Херсонщине

Есть ли успехи в освобождении Кинбурнской косы и островов на Херсонщине (29)

Инфолайн 2023.01.08 12:33
Автор: Дарья Золотова 08/01/23 | 12:24 Теги: війна, Херсонщина, росія, Ни Вооруженные силы Украины, ни российские оккупанты полноценно не контролирует Кинбурнскую косу и острова на Днепре в Херсонской области. Именно на этих территориях проходит линия фронта на юге государства. Такой информацией поделилась глава Объединенного координационного пресс- центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального
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