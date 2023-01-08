Есть ли успехи в освобождении Кинбурнской косы и островов на Херсонщине (29)

- Кинбурнская коса пока остается линией фронта - Юг : Укринформ 21:46
- Стало известно, есть ли успехи в освобождении Кинбурнской косы и островов на Херсонщине : Судово-юридична газета 21:20
- Ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой, - ОК "Юг" : Новости N 21:08
- Гуменюк: Над Кинбурнской косой нет контроля ни у одной из сторон, это линия фронта : Гордон 18:05
- У оккупантов уже нет полного контроля над Кинбурнской косой : Николаевские новости 17:56
- 14:54 08.01.2023 Контроля над Кинбурнской косой сейчас нет ни у кого - Гуменюк : Петр и Мазепа 15:09
- "Это линия фронта". Кинбурнскую косу не контролирует ни одна из сторон - спикер ВСУ : ЛІГАБізнесІнформ 15:08
- Кинбурнскую косу не контролирует ни одна из сторон - там продолжаются бои - Гуменюк : Online.ua 14:59
- В ВСУ рассказали о боях на Кинбурнской косе и островах на Херсонщине : Lenta.ua 14:07
- Кинбурнскую косу не контролирует ни одна из сторон. Там идут бои - "Юг" : Громадське телебачення 14:06
- Абсолютного контроля нет ни у кого: в ОК "Юг" рассказали о ситуации на Кинбургской косе : ОстроВ 14:00
- Над Кинбурнской косой контроля сейчас нет ни у одной из сторон - Гуменюк : ПрессОрг24 13:43
- Январь, 08 в 13:09 Абсолютного контроля над Кинбурнской косой нет ни у одной из сторон - ОК Юг : ICTV Факти 13:36
- Пресс-секретарь объединенного командования "Юг" сообщила, кто контролирует Кинбурнскую косу : Главком 13:35
- 8 января, 13:27 Оперативное командование "Юг": Кинбурская коса находится в "серой зоне" : Dumskaya.net 13:33
- "Абсолютного контроля нет ни у одной из сторон". В ВСУ рассказали о ситуации на Кинбурнской косе : Страна.ua 13:16
- 8 января 2023, 12:59 Над Кинбурнской косой контроля сейчас нет ни у одной из сторон - Гуменюк : Українські національні новини 13:13
- Гуменюк рассказала, что мешает проведению операции по освобождению Кинбурнской косы : Еспресо TV 12:34
- Есть ли успехи в освобождении Кинбурнской косы и островов на Херсонщине : Инфолайн 12:33
- В ОК "Юг" заявили, что ни ВСУ, ни российские оккупанты не имеют абсолютного контроля над Кинбурнской косой : Преступности.нет 12:09
- "Это и есть линия фронта". Кинбурнскую косу не контролируют ни украинцы, ни россияне - Гуменюк : Новое Время 12:01
- В ВСУ рассказали, есть ли успехи в освобождении Кинбурнской косы и островов на Херсонщине : УНИАН 11:43
- В ВСУ рассказали о ситуации на Кинбурнской косе : Новости N 11:38
- В ОК "Юг" рассказали о ситуации на Кинбурнской косе: кем контролируются острова вблизи Херсона : НБН 11:08
- ВСУ выбивают оккупантов с Кинбурнской косы: абсолютного контроля нет ни у кого : Главред 11:05
- Гуменюк о Кинбурнской косе и островах: абсолютного контроля еще нет ни у кого : Корабелов.инфо 10:42
- 08.01.23 10:23 Над Кинбурнской косой и островами контроля нет ни у кого, - ОК "Південь" : Цензор.Нет 10:32
- Гуменюк о Кинбурнской косе и островах: абсолютного контроля еще нет ни у кого : РБК-Україна 10:01
- Абсолютного контроля еще нет ни у кого, - Гуменюк о ситуации на Кинбурнской косе и островах : 24 канал 09:30