"Сейчас очень тяжело в Соледаре": в Минобороны Украины рассказали о ситуации на Донбассе (32)

UATV 2023.01.08 17:42

Сегодня в 17:14 Соледар. Фото: Facebook/03-я ОМБр На востоке Украины - очень сложная ситуация. На некоторых участках Донецкой области Силы обороны Украины понемногу, шаг за шагом, продвигаются вперед. Об этом сегодня, 8 января, сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, информирует FREEДОМ. По ее словам, на некоторых участках враг наступает, причем силами не только регулярной армии, но и частной.