РФ и Беларусь анонсировали совместные учения для авиации (27)

УП Європейська правда 2023.01.08 20:34

Воскресенье, 8 января 2023, 19:34 Россия и Беларусь планируют совместные учения для авиационных подразделений, которые состоятся на территории Беларуси. Как сообщает Zerkalo.io, об этом заявили в Минобороны Беларуси, пишет "Европейская правда". Учения планируют с 16 января по 1 февраля, с привлечением российских и белорусских сил, входящих в состав региональной группировки войск. Задействовать планируют "все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и