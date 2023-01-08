16:46 08.01.2023 Украина вернула домой еще 50 военных (43)

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- Украина вернула из российского плена еще 50 защитников. Среди них - бойцы из Мариуполя и ЧАЭС : Новое Время 15:46
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