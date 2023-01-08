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Фокус: Украина

16:46 08.01.2023 Украина вернула домой еще 50 военных

16:46 08.01.2023 Украина вернула домой еще 50 военных (43)

Петр и Мазепа 2023.01.08 17:09
Сегодня, 8 января, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и россией. Домой вернулись еще 50 наших защитников. "На этот раз в свои семьи возвращаются 25 представителей Вооруженных Сил Украины, 13 нацгвардейцев, четверо пограничников, трое представителей Военно-морских сил и пятеро терроборонцев", - сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными. А уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец добавляет, что среди
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