21:11 08.01.2023 Зеленский поблагодарил подразделения, пополняющие обменный фонд (42)

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- Украина вернула из российского плена 50 военных : Online.ua 16:59
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- Из российского плена освобождены 50 украинских защитников: детали : RegioNews 16:40
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- Из российского плена удалось вернуть 50 защитников Украины (видео) : Новости N 16:09
- Украина освободила из плена еще 50 военных : Bigmir)net Новини 16:08
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