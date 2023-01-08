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СБУ проведет в Харькове контрдиверсионные мероприятия и будет искать ДРГ

СБУ проведет в Харькове контрдиверсионные мероприятия и будет искать ДРГ (18)

Преступности.нет 2023.01.08 19:39
08.01.2023 19:16 СБУ 9-10 января на территории одного из районов Харькова будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств. Целью является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление
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