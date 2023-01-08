СБУ проведет в Харькове контрдиверсионные мероприятия и будет искать ДРГ (18)

- СБУ предупреждает об антитеррористических мероприятиях в Харькове : Антикор.com.ua 21:14
- СБУ предупредила об антитеррористических мерах в Харькове: что будет ограничено : Главком 21:05
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- Отнеситесь с пониманием - СБУ анонсировала антитеррористические мероприятия : Vesti.ua 18:13
- СБУ предупреждает об антитеррористических мероприятиях в Харькове : Українська правда 18:10
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- СБУ проведет в Харькове антитеррористические мероприятия : Харків Тimes 17:13
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- СБУ проведет в Харькове антитеррористические контрдиверсионные мероприятия : NewsRoom.kh.ua 16:54
- 9 и 10 января в Харькове СБУ проведет контрдиверсионные мероприятия : Медиа-группа Объектив 16:39
- 16:09 08.01.2023 СБУ предупреждает об антитеррористических контрдиверсионных мероприятиях в Харькове : Интерфакс-Україна 16:30
- СБУ предупреждает об антитеррористических контрдиверсионных мероприятиях в Харькове : FinOboz 16:26