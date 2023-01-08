За сутки украинские защитники "приземлили" три вражеских вертолета (2)

ПрессОрг24 2023.01.08 19:43
8 Янв, 19:25
В течение суток украинским военным удалось уничтожить три вражеских
вертолета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку Генерального
штаба ВСУ.
Цитата
"Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам
сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных
комплексов.
Также наши защитники сбили три вражеских БПЛА, вероятно типа "Орлан", и 3
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