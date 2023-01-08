За сутки украинские защитники "приземлили" три вражеских вертолета (2)

ПрессОрг24 2023.01.08 19:43

8 Янв, 19:25 В течение суток украинским военным удалось уничтожить три вражеских вертолета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ. Цитата "Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники сбили три вражеских БПЛА, вероятно типа "Орлан", и 3