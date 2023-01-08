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Лимиты потребления электроэнергии могут устанавливать не только днем, но и ночью, - ДТЭК

Лимиты потребления электроэнергии могут устанавливать не только днем, но и ночью, - ДТЭК (3)

Судово-юридична газета 2023.01.08 12:20
11:26, 8 января 2023 Потребление электроэнергии растет на фоне понижения температуры. В связи с увеличением потребления электроэнергии на фоне ухудшения погодных условий лимиты потребления могут устанавливать не только днем, но и ночью. Как отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, сейчас компании-поставщики электроэнергии вводят графики отключений в соответствии с лимитами потребления, которые обычно не
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ЛИМИТ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ОТКЛЮЧЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ, Сахарук, Украина, Россия
2023.01.09 (3)

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